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Президент США Дональд Трамп в субботу на пути в Японию на борту своего самолета заявил журналистам, что ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки в Азию.
Высказывания американского лидера распространил пресс-пул Белого дома.
"Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами", — сказал Трамп.
Беседуя с журналистами, глава американской администрации отметил, что связанный с КНДР кризис — это "большая проблема" как для США, так и для всего мира. По словам американского лидера, он хочет добиться разрешения сложившейся ситуации.
"Мы хотим, чтобы это разрешилось. Это большая проблема для нашей страны и для мира, и мы хотим с этим разобраться", — сказал он. По словам Трампа, за последние 25 лет была продемонстрирована "абсолютная слабость". "Так что мы применяем совершенно иной подход", — добавил он.
Президент США также сообщил, что его администрация вскоре примет решение насчет возвращения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм. "Мы собираемся принять это решение очень скоро", — информировал он. Трампу также был задан вопрос насчет сообщений в СМИ о том, что КНДР может "встретить" его в Азии, запустив ракеты. "Скоро узнаем. Удачи" — отреагировал лидер США.
Говоря о жителях КНДР, Трамп заявил, что "это великий народ". "Они трудолюбивые, они добродушные, гораздо добродушнее, чем мир на самом деле знает и понимает. Они великий народ"."Надеюсь, для всех все разрешится. Будет прекрасно, если мы найдем решение для этих великих людей и для всех", — резюмировал Трамп.
О возможности личного общения с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам) Трамп ранее заявил в интервью телеканалу Fox News. "У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей. Они могут помочь нам с Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", — заметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания главы Белого дома, подтвердил, что такая встреча "действительно согласовывается".
Комментарии
какой ленивый.... ожидает помощи
"Ждет встречи" и "ожидаемо", что может произойти среди других встреч ,несколько смещенные акценты. Эта встреча необходима в первую очередь Путину лично - петля затягивается.
5.11.2017 11:15
- гость -
Эта встреча необходима в первую очередь Путину лично - петля затягивается.
Доброе утро, никому не известный политический аналитик. Какие еще тайны ты нам откроешь?
5.11.2017 11:20
- гость -
>>известный политический аналитик
Нет, это был "Абычный Dиванный 0налитик". И сказать ему больше нечего.
Что надеяться. Как прикажет так Путин и сделает. Не зря же его поставили смотрящим.
А потом за КНДР еще санкции прилетят