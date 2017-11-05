Фото: nbcnews.com
Созданный в субботу во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия".
Саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил в свою очередь, что один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, а еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.
В субботу король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом.
Комментарии
Что-то мне кажется, что домашним арестом дело не кончится.