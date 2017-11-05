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В Усть-Пристанском районе участковый уполномоченный полиции по "горячим" следам раскрыл кражу коньяка из магазина.
По предварительным данным, в ночь на первое ноября в селе Коробейниково неизвестные лица разбили окно одного из продуктовых магазинов. После чего, через установленную решетку, дотянулись до прилавка со спиртными напитками и похитили 8 бутылок коньяка. Уже на следующий день при проведении оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный отделения полиции задержал двоих местных жителей 1998 и 1992 годов рождения. Большую часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу торговой точки.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
Известно, что один из задержанных в этом году уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
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