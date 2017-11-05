Автомобиль застрял на трамвайных путях в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
Сегодня ночью в Барнауле легковой автомобиль вылетел прямо на трамвайные рельсы. В соцсети появилось фото, где машина стоит поперек путей, неподалеку находится и трамвай. Пользователи гадают, как там оказался автомобиль, что делает так поздно ночью на рельсах вагон, и что за любопытный очевидец провел рядом с улетевшим авто два часа подряд посреди ночи.
По утверждению очевидца, рассказавшего об этом случае в сообществе Barnaul22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.
"Очередная воскресная ласточка приземлилась на трамвайные пути", – говорится в сообщении.
Точное время случившегося не установлено. Одни говорят, что автомобиль оказался на рельсах около двух часов ночи, другие – что фото сделано в четыре утра. Якобы в какой-то момент к месту подъехал служебный вагон, а часа через полтора – там оказался пассажирский – он и попал на снимок.
Также, по неофициальной информации, девушка, сидевшая на заднем сидении авто, пострадала, ее увезли на скорой. По предположению очевидца, травмы незначительные, девушка сама дошла до автомобиля скорой помощи. Официальной информации о случившемся на момент публикации нет.
Комментарии
надо сделать сквозной проезд по исакова
Очередная кукушка за рулём