Фото: veb-university.ru
Первый "голый" ресторан начал свою работу во французском Париже. Посетители заведения могут пообедать без одежды, пишет РИА Новости со ссылкой на DailyMail.
Ресторан под названием O'Naturel находится на улице Rue de Gravelle, он заработал в четверг, 2 ноября. Помещение рассчитано на 40 человек, а средний чек за обед равен 30 евро.
При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Подчеркивается, что прохожие снаружи не видят, что происходит внутри, так как вид на улицу полностью загорожен.
Агентство отмечает, что на открытие заведения пригласили Парижскую ассоциацию нудистов.
Комментарии
Европейская цивилизация всегда гордилась своей дикостью. Эту цивилизацию славянские народы научили строить туалеты отдельные и мыться хотя бы раз в неделю. Но как бы то ни было, эта так называемая европейская цивилизация, как была так и осталась в каменном веке.
ну наконец-то....в смысле ещё одна европейская ценность обозначилась
А если туда придёт старая,толстая,низкож*пая посетительница ???
Она же всем аппетит испортит ...
вот таким способом они и будут бороться с лишним весом!!! там, говорят в европе, вообще большинство женщин крокодилы-крокодилами...
"Эту цивилизацию славянские народы научили строить туалеты отдельные и мыться хотя бы раз в неделю"
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А обществеенные бани в древнеримской империи тоже славяне научили строить? А отдельный туалет - это скворечник что-ли?
тьфу,срамота
Да, рим это мир яра, це яр, позже стало царь
Яро-славль, яромир, русь же сибирская называлась русь рода