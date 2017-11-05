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Тело 32-летней женщины обнаружили в Калининском районе Новосибирска в субботу, 4 ноября. Установлено, что она была убита, пишет НГС.Новости со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
По данным следователей, убийство произошло между 11:00 и 12:00. Женщине были нанесены удары ножом в спину. В данный момент мотивы неизвестны, ведутся следственные действия.
Уточняется, что подозреваемый — 37 летний знакомый убитой. Он шел вместе с женщиной возле гаражей на улице 25 лет Октября.
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