В Москве нашли самого крупного дятла России

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Специалист Мосприроды обнаружил чёрного дятла в юго-западной части памятника природы "Серебряный Бор". Птица занесена в Красную книгу Москвы II категории редкости.
Желна — самый крупный дятел России. Размах его крыльев в полёте достигает 80 см. Птицу несложно узнать по чёрному цвету тела и красной "шапочке". Он питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Специалисты также его узнают по звучному голосу, который слышно на больших расстояниях.
Эксперты отметили, что в последние годы на территории Московской области возросла численность этих птиц, так как условия для их обитания улучшились. Отметим, что в столичной Красной книге пять видов дятлообразных: вертишейка, желна, седой дятел, средний пёстрый дятел и белоспинный дятел.
Комментарии
Это они просто соседа моего не видели