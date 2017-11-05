Фото: ru.publika.md
Голливудский актер Джонни Депп появился нетрезвым на премьере картины "Убийство в Восточном экспрессе".
Премьерный показ фильма состоялся в королевском Альберт-холле в Лондоне 2 ноября.
По информации Daily Mail, ночь накануне премьеры 54-летний артист провел в ночном клубе The Box.
На красной ковровой дорожке Депп появился в помятом смокинге и с развязанной бабочкой. Пошатывающегося актера придерживал за плечи и направлял телохранитель.
Когда Депп вышел на сцену и взял слово, его речь местами была несвязной.
Комментарии
был бы я Джони Депом, я бы тоже появлялся где-угодно пьяным...
Ну дык с ангелом-телохранителем удобно ухайдокиваться в сопли наверное Как здоровья у него хватает на шестом десятке?
он на амик не заходит, вот и здоровье в норме ))