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Новости

Трамп стал самым непопулярным президентом за последние 70 лет

, ИА "Амител"

Фото: http://1-basic.ru

Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам девяти месяцев на посту оказался самым низким среди всех президентов США за последние 70 лет, свидетельствует опрос газеты Washington Post и телеканала ABC.

Работу Трампа в должности главы государства одобряют лишь 37 процентов американцев, не согласны с его политикой 59 процентов респондентов.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51 процента (Джимми Картер) до 89 процентов (Джордж Буш-младший) граждан США.

Почти две трети опрошенных считают, что за время пребывания на посту действующий президент "ничего не сделал" или "сделал мало". Более половины участников исследования заявили, что при Трампе США стали слабее.

Американцы также склонны упрекать республиканца в том, что он не сдержал своих предвыборных обещаний (55 процентов).

Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября при участии тысячи граждан США. Погрешность результатов составляет 3,5 процентного пункта.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.11.2017 15:10
- гость -

Зачем пили шампанское за чужого, непопулярного в нашей ГД?

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5.11.2017 15:22
- гость -

Держись,трампушко,не зря мы на тебя столько сил и аккаунтов потратили.

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