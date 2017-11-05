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Новости

Барнаульцы оказались в центре тайфуна «Дамри» во Вьетнаме

, ИА "Амител"

Фото: instagram. com

Барнаульская семья оказалась в центре бушующего тайфуна "Дамри" во Вьетнаме. Ураганный ветер и ливни обрушились на южное и центральное побережье 4 ноября, пишет "Катунь 24".

Василий, Алёна и годовалый Максим Зайковские находятся в городе Нячанг. Там из-за тайфуна затоплены улицы, нарушен ряд коммуникаций. 

"Ночью на пятом этаже наших апартаментов было ощущение несильного землетрясения из-за ветра до 200 км/ч. Весь Нячанг перемесило, столетние огромные деревья с корнем вырвало, все провода по городу оборвало, уничтоженных крыш, стёкол, витражей просто не счесть", – написал Василий Зайковский.

Алёна Зайковская на своей странице в Instagram написала, как вьетнамцы справляются с последствиями тайфуна. 

Из-за тайфуна "Дамри" погибло, как минимум, десять человек, четыре объявлены пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Более 300 жилых домов получили повреждения. Местные власти эвакуировали более 35 тыс. жителей из провинций.

К вечеру субботы тайфун должен достичь южных провинций Камбоджи.

 

Тайфун пережили. И знаете, я удивлена... .. Срашилки про скорость ветра, жертвы и фото разрухи смотрите в профилях @vasiliizaikovskii и @karinamandzij А я буду писать про другое. .. 🚮Когда утих ветер и дождь стал моросить, вьетнамцы дружно повыползали на улицу с мётлами и совками. Они не только убирали перед своим домом, как делают ежедневно, но и помогали пострадавшим соседям, приносили к отелями сорванные вывески, предупреждали о разбитом стекле туристов. .. 😀Придя в свой магазинчик и увидев разруху, они смеялись! И совсем не удивлялись тому, что в паре сантиметров от их носа упало стекло из-за уборки в соседнем отеле. .. 🍚Да, утром они задрали цены на еду в европейском квартале, но обслужили быстро, хотя народа было неприлично много. А вечером в соседнем с нашим домом кафе сделали омлет для Макса вне очереди. .. 💡С раннего утра мы сидели без света, но вечером на ресепшен мальчишка выдал нам свечку. А когда включили электричество, то вьетнамцы радостно орали и аплодировали всей улицей! Сейчас отключили воду, но питьевая у нас есть. На минуточку, без света сидел весь город! .. А ещё сегодня ночью будет неприлично тихо. Караоке-бар на крыше неподалёку от нас разрушен стихией. .. 🌳Набережную ещё не убрали, так как пока в городе есть чем заняться, чтобы не спотыкаться о поваленные деревья. Дня через два почистят и её. .. На фото моя любимая #галереяшелканячанг В этом году у них стала меньше площадь, а после тайфуна и вовсе разруха. Будем ждать, когда починят. .. #вьетнамсребенком #нячангсребенком #путешествиясемьей #путешесвтвиясребенком #нячанг #нячанг2017 #вьетнам #вьетнам2017 #дамри #damri #тайфундамри #тайфун #тайфунвнячанге #тайфуннячанг

Публикация от Азия с маленьким ребенком (@alena_zaikovskaya)

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.11.2017 15:24
- гость -

Это из тех тварей, что годовалых мотают по странам и весям, идиоты

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