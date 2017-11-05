Директор Барнаульского зоопарка покормил медведя мороженым

Фото: vk.com
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал очередное трогательное видео. На этот раз директор зоопарка Сергей Писарев кормит мороженым медведя.
"Наши постоянные гости уже знают, что если Сергей Викторович зашел на территорию зоопарка, то без излюбленного шоу они не останутся", – пишут сотрудники "Лесной сказки" на официальной странице зоопарка в соцсети.
На видео мишка с аппетитом облизывает мороженое с рук директора. В конце трапезы Сергей Викторович отдает ему и сам вафельный рожок. Тот поглощает рожок моментально – с характерным хрустом.
Ранее зоопарк опубликовал видео под названием "утренние нежности". На кадрах детеныш кенгуру и его мама умываются после сна, облизывают друг друга.
Комментарии
ну и какой пример показывает? а завтра какой-нибудь карапуз полезет мороженным кормить . у меня нет слов. как так можно.
Во всех зоопарках мира. ВО ВСЕХ!!!!! Зрителям показывают как лакомятся животные из рук работников зоопарков. На это даже специально люди приходят. А задача мама и пап объяснить свои карапузам что есть хорошо, а что плохо. И заходя в зоопарк не в инстаграме лайкать, а за ребенком смотреть, ибо зоопарк зона повышенной опасности.