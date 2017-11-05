Фото: appleinsider.ru
На сайте Apple iPhone 8 с дисплеем с 4,6 дюйма и 64 Гб памяти продают за 56 990 рублей, а 5,5-дюймовый iPhone 8 Plus — за 64 990 рублей, сообщает ТАСС. Специалисты назвали такое изменение стоимости рекордным.
Специалисты полагают, что дальнейшего снижения цены на iPhone 8 не будет. Отметим, что очереди за новым iPhone X в Москве выстроились за несколько дней до официального старта продаж.
Отметим, ранее специалисты ФАС установили, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России в сентябре 2015 года многие реселлеры установили одинаковые цены на смартфоны.
Специалисты предположили, что такое ценообразование может быть из-за координации действий корпорацией Apple, а "рекомендованные" цены приняли за обязательные. В корпорации Apple отрицали это, а представители ретейлеров говорили, что сами устанавливают цены. В марте текущего года ООО "Эппл Рус" признали виновной в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c.
Комментарии
ФАС бы так ценами на бензин и соляру интересовалась. Айфон же предмет первой необходимости