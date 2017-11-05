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Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи в Москве

, ИА "Амител"
По факту произошедшего проводится проверка

Фото: fakty.ua

Пьяный москвич напал на фельдшера скорой помощи на Большой Дмитровке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По словам источника, инцидент произошел около 2:00 по московскому времени в воскресенье, 5 ноября. Пьяный мужчина избил фельдшера, после чего всех участников конфликта доставили в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Агентство отмечает, что обстоятельства нападения устанавливают следователи. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, по итогам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Подчеркивается, что пьяный мужчина не менее двух раз ударил фельдшера по лицу, когда тот пытался оказать ему неотложную медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью медика нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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