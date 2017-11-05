Фото: altaisport.ru
Два юных жителя Барнаула показали хорошие результаты на первенстве Сибирского федерального округа по шахматам среди спортсменов до 15, 17 и 19 лет, который проходит в Новосибирске. Об этом пишет пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Так, жительница Барнаула Виктория Лоскутова уже выиграла турниры среди девушек до 15 лет по быстрым шахматам и блицу. Другой барнаулец — Ростислав Марчук — завоевал "серебро" в турнире по быстрым шахматам среди юношей до 17 лет.
Участников соревнований также ждет турнир по классическим шахматам, который продлится до 11 ноября.
Сообщается, что почти в это же время в Кемеровской области проходит первенство СФО среди шахматистов до 11 и 13 лет.
Комментарии
Молодцы ребята! Так держать!!!