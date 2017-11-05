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Алтайские синоптики прогнозируют в регионе в понедельник, 6 ноября, осадки, гололедицу и минусовую температуру. Об этом говорится на сайте краевого гидрометцентра.
Так, в течение всех суток на большей части региона будут идти дожди, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, возникнут гололедные явления и гололедица. Ночью столбик термометра опустится до 0...-5 градусов, установится снежный покров. Утром местами на край опустится туман. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.
Ветер будет дуть южный, юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 11-16 метров. Днем от 7 до 12 м/с с порывами до 13-18 метров.
В Барнауле в течение суток также временами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, возможны гололедные явления и гололедица на дорогах. Ночью температура воздуха составит от 0 до 2 градусов ниже нуля, а днем — от 1 до 3 градусов тепла.
Ветер задует южный, юго-западный, ночью 6-11 м/с, днем 9-14 метров.
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