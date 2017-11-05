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Сотрудники ГИБДД задержали в Санкт-Петербурге победителя телешоу "Битва экстрасенсов" Свами Даши, который управлял угнанным автомобилем Bentley. Об этом пишет "Фонтанка".
Уточняется, что машина была остановлена стражами порядка рядом со станцией метро "Выборгская" 1 ноября. Инспекторы сочли странным поведения водителя, поэтому они осмотрели идентификационный номер (VIN), который оказался поддельным.
Издание пишет, что сейчас полицейские выясняют, у кого автомобиль был украден. По словам самого экстрасенса, Bentley он купил в таком состоянии.
Напомним, что Петр Смирнов, который известен под псевдонимом Свами Даши, победил в семнадцатом сезоне "Битвы экстрасенсов" в минувшем году.
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Бес попутал...