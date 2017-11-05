Фото: avito.ru
Житель столицы Алтайского края разместил в сети объявление о продаже иконы Святого Луки, созданной, по его словам, еще в конце XVIII века. Цена реликвии составляет 150 тысяч рублей, также барнаулец готов обменять ее на машину.
В опубликованном на сайте Avito сообщении говорится, что икона передавалась из поколения в поколение, а в Сибирь "пришла с Колчаком". Икону не реставрировали, ее осматривали и оценивали эксперты Третьяковской галереи.
Уточняется, что реликвия имеет форму таблетки, диагональ которой составляет 39 сантиметров, а ширина — 3 см. Икона позолоченная.
Отметим, что также на сайте опубликовано другое объявление о продаже иконы в Барнауле — "Георгий Победоносец и предстоящие святые". За нее автор объявления просит 24 тысячи рублей. Икона выполнена в технике резьбы по дереву, она сделана из бука. По словам владельца, на ней представлен оригинальный образ из "дораскольного наследия святой Руси" (до XVII века). Он также подчеркнул, что оригинал иконы хранится в Оружейной палате Кремля.
Размер киота, в котором хранится икона — 36 сантиметров на 42 сантиметра, а глубина — 8,5 см.
Комментарии