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Новости

Пушков назвал самых бесстрашных военных в мире

, ИА "Амител"
По его словам, бесстрашной является та армия, что отбила нападение Гитлера

Фото: twitter.com

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что военные США являются "самыми бесстрашными в мире". По мнению сенатора, самой бесстрашной является армия, отбившая нападение Гитлера, пишет РИА Новости, ссылаясь на его Twitter-аккаунт.

 

Агентство напоминает, что республиканец в ходе визита на американскую базу "Йокота" заявил, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" граждан США, которые являются "самыми бесстрашными воинами в мире".

"К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на которого работало пол-Европы, пока Штаты тянули со вторым фронтом", — написал Пушков в своем микроблоге.

Ранее слова американского лидера прокомментировал другой сенатор РФ - Франц Клинцевич. Он написал, что человечество обойдется без выяснения, солдаты какой страны лучше всех.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.11.2017 19:34
- гость -

Верное высказывание.

0  0
5.11.2017 19:35
- гость -

Армия наших прадедов!!!

0  0
5.11.2017 19:41
- гость -

Вроде бы наши Миги21 маневрируя положили на землю без счёта пиндосских фантомов.

0  0
5.11.2017 19:47
- гость -

Почитайте книгу "Ванька-ротный". Пехоту во время войны за людей не считали. Лошадей берегли, людей нет. 26 миллионов человек полегло. 26 миллионов здоровых мужчин в рассвете сил было убито. Основная масса убитых по причине бездарного руководства, отсутствия понятий тактики и стратегии! Когда уже прекратится эта дешевая бравада на костях! Надоело!

P.S. Если война начнется сейчас, угадайте c трех попыток, где окажется наша "верхушка" с бюджетом страны???

0  0
5.11.2017 19:47
iOne

Зря он Трампу такое сказал , тот как и 99% американцев считают победителями себя.
Он как комплимент это расценил 100%

0  0
5.11.2017 19:48
- гость -

Или мне показалоь:пойду,перекрещюсь,

0  0
5.11.2017 19:50
- гость -

Все приборы, радио и электрика наших самолетов, вплоть до Ту-154, на котором еще 10 лет назад выполнялось 90% авиаперевозок в России (и еще 5% Ту-134, Ан-24, мелочь типа Як-40, Ан-2, Л-410 и пр. не читаем), на 90% - копия с Б-29. Погуглите, да обрящете... Готов ответить развернуто на любые грамотные возражения.

0  0
5.11.2017 19:55
- гость -

Зато в стране победителей ездят на списанных автобусах из Германии!!!

0  0
5.11.2017 19:56
- гость -

Это да

0  0
5.11.2017 19:59
- гость -

То 19:47
А думаю наш главнокомандующий в первую очередь позвонит виолончелисту с приказом :Хватай виолончель,пора съеё"бываться.,северная корея ждёт нас.Отдаю упправление Шойгу.Бог и Буда спасёт Россию.

0  0
5.11.2017 20:03
- гость -

республиканец в ходе визита на американскую базу "Йокота" заявил, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" граждан США, которые являются "самыми бесстрашными воинами в мире".

я бегу по выжженной земле,
гермошлема нет на голове.
сзади дулом автомата, в спину тычут мне солдаты
жизнь моя висит на волоске.

0  0
5.11.2017 20:06
- гость -


5.11.2017 19:55
- гость -


Ну и в заокеанской стране таких как ты , **даков, сложно найти.

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