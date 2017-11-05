Фото: twitter.com
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что военные США являются "самыми бесстрашными в мире". По мнению сенатора, самой бесстрашной является армия, отбившая нападение Гитлера, пишет РИА Новости, ссылаясь на его Twitter-аккаунт.
Агентство напоминает, что республиканец в ходе визита на американскую базу "Йокота" заявил, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" граждан США, которые являются "самыми бесстрашными воинами в мире".
"К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на которого работало пол-Европы, пока Штаты тянули со вторым фронтом", — написал Пушков в своем микроблоге.
Ранее слова американского лидера прокомментировал другой сенатор РФ - Франц Клинцевич. Он написал, что человечество обойдется без выяснения, солдаты какой страны лучше всех.
К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на к-го работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2017 г.
Комментарии
Верное высказывание.
Армия наших прадедов!!!
Вроде бы наши Миги21 маневрируя положили на землю без счёта пиндосских фантомов.
Почитайте книгу "Ванька-ротный". Пехоту во время войны за людей не считали. Лошадей берегли, людей нет. 26 миллионов человек полегло. 26 миллионов здоровых мужчин в рассвете сил было убито. Основная масса убитых по причине бездарного руководства, отсутствия понятий тактики и стратегии! Когда уже прекратится эта дешевая бравада на костях! Надоело!
P.S. Если война начнется сейчас, угадайте c трех попыток, где окажется наша "верхушка" с бюджетом страны???
Зря он Трампу такое сказал , тот как и 99% американцев считают победителями себя.
Он как комплимент это расценил 100%
Или мне показалоь:пойду,перекрещюсь,
Все приборы, радио и электрика наших самолетов, вплоть до Ту-154, на котором еще 10 лет назад выполнялось 90% авиаперевозок в России (и еще 5% Ту-134, Ан-24, мелочь типа Як-40, Ан-2, Л-410 и пр. не читаем), на 90% - копия с Б-29. Погуглите, да обрящете... Готов ответить развернуто на любые грамотные возражения.
Зато в стране победителей ездят на списанных автобусах из Германии!!!
Это да
То 19:47
А думаю наш главнокомандующий в первую очередь позвонит виолончелисту с приказом :Хватай виолончель,пора съеё"бываться.,северная корея ждёт нас.Отдаю упправление Шойгу.Бог и Буда спасёт Россию.
республиканец в ходе визита на американскую базу "Йокота" заявил, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" граждан США, которые являются "самыми бесстрашными воинами в мире".
я бегу по выжженной земле,
гермошлема нет на голове.
сзади дулом автомата, в спину тычут мне солдаты
жизнь моя висит на волоске.
5.11.2017 19:55
- гость -
Ну и в заокеанской стране таких как ты , **даков, сложно найти.