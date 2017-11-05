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Взрыв газа произошел вечером в воскресенье, 5 ноября, в селе Алтайское Алтайского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что холопок газовоздушной смеси произошел около 17:00 в частном доме. В результате ЧП пострадала семья из четырех человек. Мужчина, женщина, а также их двое совершеннолетних детей были доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. На место выехала следственная группа, ей предстоит установить причины инцидента.
Напомним, в конце октября взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Рубцовске. В результате произошедшего произошло частичное обрушение кровли, два человека погибли. Всего на момент взрыва в доме проживали девять человек.
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