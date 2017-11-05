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В Москве более 20 разных объектов с массовым пребыванием людей "заминировали". Правоохранителям поступила информация об угрозе взрыва в них, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Среди таких объектов — крупные ТЦ, магазины, кинотеатры, жилые дома, кафе, рестораны и гостиницы. Сейчас из всех торговых центров ведется эвакуация посетителей, ожидается прибытие кинологов для проверки помещений.
Агентство напоминает, что с 11 сентября в российских городах идет волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий. С того момента в 170 городах страны атаке "телефонных террористов" подверглись свыше 2,6 тысячи объектов, были эвакуированы более 1 миллиона человек.
По фактам многочисленных ложных сообщений о "бомбах" в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подобные дела расследуются и в других российских городах.
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