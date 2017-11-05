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Жительница английского графства Девон Розэлин Эдвардс увидела, что у нее на кухне находится девять овец, которых через заднюю дверь привел в дом щенок бордер-колли по кличке Рокки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.
Отмечается, что женщина работала на кухне, затем услышала "странные звуки", обернулась и увидела стадо овец, среди которого находился гордый щенок.
"Мой сын и муж ушли работать в поле, и загон был открыт. Рокки вывел их [овец — ред.] оттуда и пригнал в дом", — рассказала женщина.
В коротком ролике, который снял сын, слышно, как англичанка с мужем пытаются заставить животных уйти. В результате овец пришлось провести через весь дом и выпустить через переднюю дверь.
Розэлин отметила, что ситуация сначала показалось забавной, однако позже ей пришлось потратить время, убирая испражнения овец и грязь.
Рокки семь месяцев, и его обучают как пастушью собаку. Хозяйка отметила, что пес выглядел очень довольным, но ему необходимо продолжать тренироваться.
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