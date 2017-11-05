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Зоотехник, на которую утром в воскресенье, 5 ноября, напал тигр в калининградском зоопарке, находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы для ее жизни нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что инцидент произошел около 13:00 по московскому времени. Предварительно установлено, что тигр по кличке Тайфун вышел в уличный вольер тогда, когда там находилась женщина, и напал на нее. Посетители стали криками, камнями и подручными материалами отвлекли животное, и в это время женщина смогла скрыться во внутреннем помещении, ее госпитализировали.
В Минздраве сообщили, что она поступила в больницу с множественными ранами тела и конечностей. "Пациентка находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Угрозы для жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — цитирует агентство слова собеседника.
Старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Гацко сказала агентству, что следователи регионального управления СКР проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о нападении тигра на сотрудницу зоопарка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что животное находится в своем вольере. Никаких мер в его отношении принимать не будут. Для выяснения точных причин инцидента, а в зоопарке пройдет служебное расследование.
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