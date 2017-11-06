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Американский лидер Дональд Трамп назвал в понедельник, 6 ноября, актом зла стрельбу в баптистской церкви на юге Техаса, где мужчина с автоматом убил свыше 20 человек. Республиканец выступил с обращением в Токио, трансляцию его заявления вели телеканалы США, пишет ТАСС.
"Я начну свое выступление со слов об ужасающей атаке, которая произошла в Техасе... Это акт зла <...>, который произошел в святом месте", — цитирует агентство слова главы американского государства.
Также Трамп принес соболезнования родным и близким погибших и заверил, что федеральные власти окажут штату Техас всю необходимую помощь. Президент добавил, что будет внимательно следить за ситуацией. "Все американцы молятся, чтобы бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", — заключил он.
Агентство уточняет, что инцидент в городе Саутерленд-Спринг на юге Техаса произошел в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени (19:30 мск). Огонь открыл белый мужчина в возрасте порядка 20 лет, у которого при себе был автомат и бронежилет. Представитель департамента общественной безопасности Техаса Фримен Мартин рассказал, что после расстрела прихожан церкви мужчина вышел из здания, в этот момент по нему открыл огонь кто-то из местных жителей. Злоумышленника нашли мертвым в машине.
По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, жертвами стрельбы стали 26 человек. Он не уточнил, входит ли в это число сам стрелок.
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