Фото: theunlockr.com
Поклонники корпорации Apple придумали, как вернуть на экран кнопку Home в самом свежем смартфоне — iPhone X. Об этом пишет Life, ссылаясь на Business Insider.
Чтобы вернуть устройству более привычный вид и способ работы с ним, нужно воспользоваться возможностями его операционной системы. Пользователи должны включить функцию для людей с ограниченными возможностями Assistive touch в настройках аппарата, после чего выбрать в меню виртуальную кнопку Home, которая появится на экране.
Затем владельцам устройства надо полностью очистить нижний ряд иконок и разместить на нем виртуальную кнопку Home.
Данный цифровой аналог поможет тем, кто скучает по привычной системе взаимодействия с iPhone.
Комментарии
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Рамзан пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Россия -это когда за лесть в адрес царя дарят американский гаджет,а не российский
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна
Айфоны налево
Айфоны направо
Тому, кто прославит родного царя!
сначала приучали людей к этой кнопке, потом бесцеременно убрали ее?
у андоида всегда были аппаратные кнопки, хотя бы назад и свернуть там есть - и это удобно
А что это за кнопка, чего она делала?