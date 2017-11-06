Фото: pxhere.com
Житель Барнаула совершил попытку сжечь себя. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Индцинет Барнаул" во "ВКонтакте".
По их словам, ЧП произошло около 21:40 в воскресенье, 5 ноября, под окнами дома по улице Панфиловцев, 5. "Мужчина облил себя бензином и поджег", — пишут свидетели происшествия.
На место прибыли полицейские и скорая. Сообщается, что мужчина находился в сознании, его госпитализировали в ожоговый центр.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Комментарии
Не узрел стабильного вставания с колен?
6.11.2017 09:46
- гость -
Опять Путин виноват что ли?
Тута главна што приаритетой он выбрал самоизгарание,а не самоутопление,и удавление,и путен тута непричём!
6.11.2017 09:46
- гость -
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наверное, ютуба насмотрелся, где всякая школота с предводителем говорит, как все плохо
6.11.2017 09:57
Гостье
Он просто устал, что его клинические идиоты окружают, которые на горшок сходить не могут, пока Путина не вспомнят.
поджЕг
отжег
слабый мужик пошел, нервный какой-то, неустойчивый к воздействию окружающей среды
Точно 10.33 слабый мужик пошел))
10:49
зря ржешь,в здравом уме и с крепкой нервной системой вряд ли можно облить себя бензином
А с моста сигать уже не в тренде?