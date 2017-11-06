Фото: moredez.ru
Северная Корея может стать главной темой на возможной встрече главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Такое заявление сделал представитель Белого дома, пишет РИА Новости.
"Я уверен, что это будет основной темой разговора, когда они встретятся", — цитирует агентство ответ представителя администрации на вопрос, будут ли главы двух стран обсуждать КНДР.
По его словам, Россия граничит с Северной Кореей, поэтому страна также очень обеспокоена сложившейся ситуацией. "Думаю, что Северная Корея ведет регион к кризису. И, конечно, у России должна быть роль в будущем. У России есть обязательства как у члена ООН соблюдать резолюции СБ ООН, в том числе и давние, и, конечно, и два новых существенных усиления санкций, которые были проведены в этом году в Совете Безопасности ООН 15 голосами против 0", — добавил представитель Белого дома.
Отмечается, что глава США ранее назвал возможные переговоры с Путиным важными, поскольку, в первую очередь, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Также Трамп собирается обсудить с коллегой из РФ мирное урегулирование на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча двух глав государств действительно может состояться на саммите АТЭС во Вьетнаме, и добавил, что сейчас она согласовывается.
Комментарии