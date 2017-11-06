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Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли служил в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов, а затем был уволен и пошел под трибунал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.
Уточняется, что мужчина в 2010-2014 года служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом Келли уволили со службы с порицанием и подвергли трибуналу в 2014 году. Данных о том, за что его судили, нет.
Представитель Пентагона не подтвердил агентству данные о том, что Келли служил в авиации.
"Мы не можем в настоящее время подтвердить, в каком он статусе службы", — цитирует агентство слова представителя Пентагона.
Напомним, жертвами стрельбы, которая была открыта в церкви города Сазерленд-Спрингс (Техас), стали 26 человек, еще около 20 были ранены. Стрелявший был вооружен автоматом, позднее его нашли мертвым. Официально личность подозреваемого не подтверждена, имя Девин Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.
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