Фото: avito.ru
Коттедж площадью 260 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 14,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении уточняется, что жилье 2013 года постройки расположено на участке площадью 16 соток.
В доме два полноценных этажа и цокольный уровень. На первом этаже располагаются столовая, кухня, гостиная, ванная и туалет.
На втором уровне находятся три спальни, душевая и туалет.
Дом построен по дизайн-проекту, находится рядом с сосновым бором. Также автор объявления уточняет, что подъезд к дому асфальтовый, а дорогу чистят на протяжении всей зимы.
Комментарии
мне лестница нравится
меланхолично
Все в потьмах, нихрена не разглядишь... Что, электричества в доме нет? Ну кто так продаёт?