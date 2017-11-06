Фото: youtube.com
Видеозапись, на которой скунс обращает в бегство пуму, появилась в сети. Ролик, который был снят из салона авто, опубликован на YouTube-канале пользователя Greg Shyba, пишет РИА Новости.
На записи видно, как хищник подкрадывается к скунсу, которые гуляет по дороге. В какой-то момент зверек замечает "шпиона" и начинает бежать в сторону горного льва. Пума от неожиданности убегает обратно в кусты.
Автор видео уточнил, что сделал запись рядом с городом Калгари (провинция Альберт, Канада).
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