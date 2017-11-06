Фото: lizaalert.org
Волонтеры LizaAlert смогли найти пропавшую жительницу Алтайского края, заявившую весной о желании стать кандидатом в российские лидеры, спустя почти месяц поисков. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" во "ВКонтакте".
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Напомним, 35-летняя жительница Алейска, мать-одиночка Елена Климашкина пропала 9 октября текущего года.
Поисковики расклеивали по столице РФ объявления, прочесывали районы Москвы, обходили станции метро и железнодорожные станции.
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Подробностей поисков в сообществе нет. "Найдена. Жива", — говорится в записи.
Комментарии
качественный PR так-то, а главное бесплатный
Где её черти носили?
голоса мужские собирала