Освещение играет важную роль в интерьере современных жилищ, не только выполняя основную функцию, но и выступая эффектным элементом дизайна. С помощью правильно организованного света можно выгодно подчеркнуть достоинства помещения и создать атмосферу уюта, что особенно актуально для северных широт, где световой день короток.

О правильном выборе освещения для разных локаций рассказывает эксперт ТЦ "Аксиома" Александр Снеженко:

Прихожая

Неяркий свет позволит вам скрыть незначительные изъяны в отделке какого-либо помещения, но прихожую лучше освещать как следует, ведь даже минутное пребывание в мрачной комнате может испортить вам настроение и создать о квартире отрицательное впечатление у гостей. Грамотно организованное и мягкое освещение уже от порога станет настраивать человека на положительный лад. Будет правильным использовать несколько групп светильников: на стенах и потолке, а при необходимости и на полу, и обязательно возле зеркала. Тогда вы самостоятельно, путем включения той или иной группы, сможете создавать такой уровень освещенности, который будет вам необходим в данный момент времени.

Спальня

В спальне желательно задействовать два типа освещения – базовый и приглушенный, чтобы была возможность подстроить его под разное времяпрепровождение. Люстра в зависимости от размеров помещения может быть как массивной, с вычурным декором, так и компактной, но не менее стильной. Рядом с кроватью по обе стороны (на уровне глаз) установите небольшие бра. Также можно использовать дополнительные источники – подсветка, встроенная в подиум под кроватью, в туалетный столик или потолок, споты (точечные светильники).

Ванная комната

Для стандартной ванной комнаты чаще всего достаточно основного светильника в центре потолка и нескольких точечных. Обязательно выделите зону умывания, чтобы косметические процедуры проходили при должном освещении. Если площадь помещения позволяет, установите пару бра над ванной: когда вам захочется создать атмосферу релакса, вы просто отключите базовый светильник и оставите приглушенный свет. Также можно выделить зону для стирки.

Кухня

Для освещения кухни можно смело использовать люстру, споты, светодиодную подсветку, накладные светильники. Какие зоны выделить? Как правило, кухня делится на рабочую и обеденную зоны. Светильники должны быть расположены так, чтобы свет не падал вам на спину, затемняя столешницу. Как вариант, встройте несколько светильников прямо вниз шкафчиков либо используйте светодиодную ленту. В обеденной зоне можно расположить как люстру, если позволяет площадь, так и простой светильник.

Гостиная

Во главе освещения этой комнаты, конечно, будет люстра, она и представит базовый свет. Если площадь гостиной довольно большая, можно смело задействовать несколько спотов: ими удобно зонировать пространство, чтобы оно не смотрелось бесформенным. Например, сделать какую-то часть потолка выпуклой и установить споты или подсветку. У дивана поставьте по паре торшеров, лучше с абажуром из плотной ткани, чтобы свет был приглушенным и не мешал при вечернем просмотре фильмов.

Рабочий кабинет

В данной локации освещение должно быть максимально комфортным, ведь здесь придется часто работать с компьютером и документами, поэтому по яркости выберите золотую середину. Следующая задача – подчеркнуть представительность: поставьте солидную лампу на стол, подсветите книжный шкаф или картину, скульптуру. Не допускайте резких перепадов "свет-тень", отдайте предпочтение равномерному освещению, не забудьте и о роскошном потолочном светильнике, например, в популярном сейчас стиле лофт.

Детская комната

Свет формирует зрение, поэтому к оформлению детской нужно подойти со всей серьезностью. В ней содержится несколько функциональных зон – спальня, игровая и рабочая, в которой ребенок будет заниматься уроками или своим хобби. Свет необходимо равномерно распределить по всему пространству, стараясь избегать темных зон. Помимо основного источника освещения – люстры, на рабочий стол установите лампу, если комната большая – зонируйте ее при помощи спотов, обязательно подсветив игровое пространство, а над кроватью повесьте небольшой ночник.

Главный совет по освещению любого помещения – учитывайте его размер: если оно маленькое по площади, сделайте световые акценты так, чтобы его расширить, если большое – постарайтесь разделить на зоны.

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