Фото: nahnews.org
Алтайский край вместе со всеми регионами страны с 1 июля 2018 года переживет очередную волну повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Приходится констатировать, что, как и в 2017 году, на Алтае плата за ЖКУ увеличится заметнее, чем в среднем по стране.
Напомним, на 2018 год средний рост платы граждан за коммунальные услуги заложен в размере не более 4%. В Алтайском крае этот показатель больше на 0,5%.
Индексы изменения тарифов во втором полугодии 2018 года по всем регионам определены распоряжением правительства России за номером 2353-р. Документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Утвердить предлагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год", — сказано в распоряжении.
При этом в первом полугодии ни в одном из 83 регионов страны плата за ЖКУ повышаться не будет. Рост тарифов на коммуналку произойдет традиционно с 1 июля.
По регионам Сибирского федерального округа, исходя из документа, повышение тарифов заложено в следующих значениях:
- Республика Алтай – 3,5%;
- Республика Бурятия – 3,5%;
- Республика Тыва – 5%;
- Республика Хакасия – 5%;
- Алтайский край – 4,5%;
- Забайкальский край – 4%;
- Красноярский край – 3,9%;
- Иркутская область – 5%;
- Кемеровская область – 5,9%;
- Новосибирская область – 3%;
- Омская область – 5%;
- Томская область – 5,2%.
Таким образом, если рассматривать рост тарифов в субъектах СФО, то в Алтайском крае ситуация выглядит достаточно неплохо. В половине из 12 регионов федерального округа плата за ЖКУ увеличится еще более значительно.
При этом следует иметь в виду, что в городах и районах края тарифы могут подскочить по-разному. Где-то рост будет более существенным, чем среднее значение, где-то менее. Однако пока конкретные индексы для той или иной территории нашего региона еще не опубликованы.
Комментарии
Сто лет назад в Петрограде произошла революция, в результате которой в мире появилось первое государство, ставящее своей целью построение коммунизма. И, несмотря на то, что спустя 74 года страна прекратила свое существование, за эти годы она оказало влияние на весь мир.
До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции.
Поэтому поздравляю всех с Днём Великой Октябрьской социалистической революции!
Повышение тарифов не имеет никаких экономических обоснований и зависит только от жадности самих компаний ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и активности проживающего на территории населения, что наглядно показал пример Новосибирска, где нескольких митингов вынудили руководство области отказаться от намерения повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги сразу на 15%, да и нынешнее повышение, во избежание конфликтов, тоже будет минимальным.
Не пора ли к марту делать определенные выводы?
100 лет назад скинули с шеи одних эксплуаторов как в 90-е появились следующие, капиталистами себя называют. Прочно присосались, сами отцепляться не хотят.
Да? А в квитанции ценник процентов на 15 выше. Кому верить?
За 25 лет, с 1992 года по 2017, водка выросла в цене в 20 раз с 10 до 200 рублей за пол литра, а кварплата в 200 раз с 13 рублей за однокомнатную до 2600. У нас дешевая водка или дорогое жилье?
Патамушта СЛАВА ЕР!
И лично дарагому ДАМу!
А кто знает почему в Новосибирской области рост тарифов самый низкий в Сибири?
наверное губер новый
и самое главное
Поздравляю всех с Днём Великой Октябрьской социалистической революции!
07:55, нет дело тут вовсе не в новом губернаторе Ну давайте знатоки, в чём же всё-таки дело?
Хоть на пол шишечьки (0,5%), но надо больше вдуть жытелям АК!
7.11.2017 06:44
- гость -
водка за 200 р? по-моему, минимум - 250
в Алтайском крае ситуация выглядит достаточно неплохо. В половине из 12 регионов федерального округа плата за ЖКУ увеличится еще более значительно.
Это по процентам неплохо, а как быть с самой низкой з/п?
Богатый регион - высокие тарифы! Все логично.
За 25 лет, с 1992 года по 2017, водка выросла в цене в 20 раз с 10 до 200 рублей за пол литра
а как-же 3-62 и 4-12
Стала водка дорожать
Было три, а стало пять
Всё равно берём опять!
Даже если будет восемь
Всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу
Нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше
То получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять
Зимний снова будем брать!
Хотелось бы знать причины повышения тарифов в АК по сравнению с утвержденными правительством.Правительственное повышение примерно равно инфляции.А что послужило толчком к дополнительному повышению в АК?
7.11.2017 10:28
Владимир В. Анонсированная индексация пенсий всем видам пенсионеров вот и вся причина ...
Анонсированная индексация пенсий всем видам пенсионеров вот и вся причина ...
Какой бред. Больший бред только Ру.Банок писал.
7.11.2017 10:40
- гость - Ваша версия ?
Ваша версия ?
Хотелки ресурсо-снабжающих организаций лоббируются в Администрации края. Все, в чью пользу подняты тарифы, являются коммерческими организациями и никоим образом не связаны с обещанным повышением пенсий.