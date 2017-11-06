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Сосед экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов сенатор Рэнда Пола нанес ему серьезные травмы: у политика сломаны пять ребер, причем три — со смещением. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на CNN.
Подчеркивается, что злоумышленник напал на Пола намеренно, но его мотивы все еще неизвестны. Полицейские расследуют инцидент. Злоумышленник был задержан, однако позже его отпустили под залог в 5 тысяч долларов.
Отмечается, что изначально у 54-летнего сенатора нашли легкие травмы и не стали его госпитализировать.
Издание добавляет, что нападение на политика произошло вечером в субботу, 4 ноября. 59-летний Рене Баучер атаковал Пола в его собственном доме в Боулинг Грин (штат Кентукки).
Республиканец Рэнд Пол был конкурентом однопартийца Дональда Трампа в президентской кампании минувшего года. Политик отказался от гонки из-за низкого рейтинга: на праймериз он мог рассчитывать на поддержку всего 2% голосов.
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