Иллюстрация: barnaul.org
Схема выезда с улицы Площадь Победы на проспект Строителей меняется в Барнауле со вторника, 7 ноября.
Теперь направо можно поворачивать не только с крайнего правого ряда, но и из среднего.
В городской администрации, анонсируя это изменение, подчеркивали, что данное нововведение преследует цель увеличения пропускной способности.
Напомним также, что накануне, 6 ноября, изменилась схема движения автомобилей по Привокзальной площади.
Комментарии
Лучше бы надземный или подземный пешеходный переход сделали, вот и небыло бы проблем с поворотом направо...
Для Нас это экономически не выгодно.
ну и зря. теперь 2 ряда будут стоять и пропускать пешеходов
а левый ряд в принципе стоит из-за троллейбусов, поворачивающих налево. средний проезжал. теперь и он будет занят
кто нибудь на платную парковку уже заезжал? там еще бесплатно или начали бабки брать?
не было там никоглда проблем с пешеходами
где бесплатная парковка? На каком основании она стала платной у вокзала? Прокуратура не знает законов?
7.11.2017 09:21
- гость -
не было там никоглда проблем с пешеходами
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если их не пропускать, то да, нет проблем
достаточно одного пешехода на зебре, чтобы все машины встали. а поскольку там 6 рядов, то и пешеход идет практически все время, пока горит зеленый