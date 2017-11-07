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Направо с двух полос: в Барнауле обновили схему выезда с вокзала

, ИА "Амител"
Новые правила проезда по улице Площадь Победы начали действовать с 7 ноября

Иллюстрация: barnaul.org

Схема выезда с улицы Площадь Победы на проспект Строителей меняется в Барнауле со вторника, 7 ноября.

Теперь направо можно поворачивать не только с крайнего правого ряда, но и из среднего.

В городской администрации, анонсируя это изменение, подчеркивали, что данное нововведение преследует цель увеличения пропускной способности.

Напомним также, что накануне, 6 ноября, изменилась схема движения автомобилей по Привокзальной площади. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.11.2017 07:42
Nic

Лучше бы надземный или подземный пешеходный переход сделали, вот и небыло бы проблем с поворотом направо...

0  0
7.11.2017 08:00
- гость -

Для Нас это экономически не выгодно.

0  0
7.11.2017 08:21
- гость -

ну и зря. теперь 2 ряда будут стоять и пропускать пешеходов

0  0
7.11.2017 08:22
- гость -

а левый ряд в принципе стоит из-за троллейбусов, поворачивающих налево. средний проезжал. теперь и он будет занят

0  0
7.11.2017 08:24
- гость -

кто нибудь на платную парковку уже заезжал? там еще бесплатно или начали бабки брать?

0  0
7.11.2017 09:21
- гость -

не было там никоглда проблем с пешеходами

0  0
7.11.2017 09:28
- гость -

где бесплатная парковка? На каком основании она стала платной у вокзала? Прокуратура не знает законов?

0  0
7.11.2017 09:46
- гость -

7.11.2017 09:21
- гость -
не было там никоглда проблем с пешеходами
---
если их не пропускать, то да, нет проблем
достаточно одного пешехода на зебре, чтобы все машины встали. а поскольку там 6 рядов, то и пешеход идет практически все время, пока горит зеленый

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