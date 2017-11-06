Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru
В Барнаул двумя фурами привезли из Москвы главный атрибут Нового года — ель. Она будет установлена на площади Сахарова взамен предыдущей, отслужившей свой век, пишут в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что высота новой ели также составит 30 метров. Ее изюминкой является хвоя, которая по виду напоминает натуральную. В новогоднее дерево встроят иллюминацию с цветовым диапазоном в 16 миллионов цветов, "что дает возможность создать любой графический рисунок, настроить всевозможные режимы", — подчеркивают в администрации Барнаула.
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За новинку из бюджета города отдали 12 миллионов рублей, при этом в комплект также вошла яркая подсветка для снежного городка. Контролировать процесс монтажа новой ели будут эксперты из фирмы-поставщика.
Комментарии
Какой короткий у пластиковой елки век...5 лет....Дуракам закон не писан)))
Какой короткий у пластиковой елки век...5 лет....Дуракам закон не писан)))
На срок службы сильно влияет процессы сборки - разборки, транспортировки, качество хранения, эксплуатационный период, качество обслуживания, наличие вандалов. И так в течении 5 лет...
Они шо одноразовые
500тыщ за метр, продованы на новый год ёлок просто захолебываются слюной от таких цен.
Потугин совсм уже берега потерял ? Старой елки 5 лет ! Это пластиковая конструкция со сроками службы 20 лет ...