Фото: youtube.com
В Киеве произошла массовая драка между футбольными фанатами, в которой приняли участие свыше сотни человек. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-страницу городской полиции.
Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, на канале Spravce hooligans. В подписи уточняется, что конфликт произошел между болельщиками команды "Родичи" (Динамо Киев) и одесской "Сегедки".
В полицию о произошедшем сообщили около 20:00 в воскресенье, 5 ноября. Когда правоохранители приехали на вызов, участники драки бросились врассыпную. Стражам порядка удалось задержать порядка 30 человек. Данные о пострадавших уточняются.
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Европа, чо...