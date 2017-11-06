Фото: пресс-служба ГУ МЧС по АК
Спасатели опубликовали снимки с места ЧП в селе Алтайское Алтайского района, где накануне произошел хлопок газовоздушной смеси, который привел к обрушению одноэтажной постройки. Пожарные принимали участие в разборе завалов, чтобы помочь правоохранителям установить причины инцидента, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что сообщение о взрыве газа поступило диспетчерам в 17:00 воскресенья, 5 ноября. В результате хлопка произошло частичной обрушение кровли, а также перекрытий одноэтажного строения. Подчеркивается, что дом был газифицирован. Находившиеся в доме четыре человека — мужчина, его жена, а также их два совершеннолетних ребенка — были госпитализированы.
В сообщении говорится, что на месте ЧП работали 40 человек и 15 единиц техники, из которых от МЧС РФ — 12 человек и четыре единицы техники.
В качестве наиболее вероятной причины на данный момент называется утечка природного газа.
Напомним, что по факту произошедшего сотрудники СУ СКР по региону проводят доследственную проверку.
Комментарии
"...два совершеннолетних ребенка...." - ну что за бред то, товарищи
Бред- это фирменный почерк амика,,,,к сожалению))
Товарищи сверху, вы че, обдолбанные, простите? А кто они мужчине и женщине? После 18 лет соседями становятся? Вы бы с тем усердием, с которым на Амик и сотрудников наезжаете, работали бы над своим развитием. Вам правда надо.