Фото: respublic.net
Мощность бомбы, сработавшей во время взрыва на посту ДПС в Ингушетии, составляла около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре в Ингушетии, после чего последовала перестрелка. Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. На месте были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
"По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что личность подорвавшегося боевика устанавливается.
Комментарии
неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре в Ингушетии, после чего последовала перестрелка...
... личность подорвавшегося боевика устанавливается.
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У него что две жизни было?