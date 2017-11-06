Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула начали пользоваться новыми банкнотами номиналом в 200 и 2000 рублей. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на слова горожан в соцсетях.
Напомним, новые купюры поступят в массовое обращение на Алтае в конце текущего-начале следующего года. К декабрю в регионе должно завершиться тестирование банкоматов и кассового оборудования.
Первые купюры, вероятно, завезли из других городов, отмечает издание. Подписчики паблика Barnaul 22 во "ВКонтакте" отметили, что внешне и на ощупь деньги похожи на Евро.
На банкноте номиналом 200 рублей изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе, и Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.
Подчеркивается, что при изготовлении денег были использованы современнейшие средства защиты.
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