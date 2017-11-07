Фото: kamenec.org
День столетнего юбилея Октябрьской революции в Алтайском крае пройдет не при самой благоприятной погоде – в регионе 7 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега.
"На большей части территории края осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, по востоку местами сильные, гололедные явления, в утренние часы местами туман, на дорогах гололедица", — сообщает алтайский Гидрометцентр.
Днем в регионе 0…+5 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В Барнауле временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедные явления. Днем в краевой столице 0…+2 градуса.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров.
Комментарии