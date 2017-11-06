Фото: vk.com
Журналист из Барнаула Михаил Меламед вышел в финал конкурса "Я – комментатор", который организовал "Первый канал".
Всего финалистами конкурса стали 12 человек, пять из которых прошли по итогам голосования на сайте 1tv.ru. Изначально жюри "Первого канала" должно было назвать еще пятерых финалистов, однако в последний момент было принято решение дать дополнительный шанс двум юным участникам конкурса.
Сейчас на сайте "Первого канала" ведется голосование за победителя. По этой ссылке барнаульцы и жители Алтайского края могут поддержать земляка. Если он победит, то будет комментировать товарищеский матч между российской и аргентинской сборными в прямом эфире вместе с Виктором Гусевым.
Уточним, что сейчас Меламед живет и работает в Москве. В Барнауле он вел программу "Чемпион" на телеканале "РЕН-ТВ". Известность он приобрел, когда начал комментировать домашние матчи барнаульского "Динамо".
Комментарии
"Уточним, что сейчас Меламед живет и работает в Москве."
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Ну пусть Москва за него и голосует, он уже не барнаулец.