Фото: inform-ua.info
Певицу Настю Каменских, начавшую сольную карьеру, обвинили в плагиате. Об этом пишет Life, ссылаясь на Instagram-аккаунт SUPER.
Утверждается, что припев трека исполнительницы очень напоминает хит The Chainsmokers и Coldplay — Something Just Like This. Издание добавляет, что в описании к клипу говорится, что автором музыки стал Потап.
Напомним, ранее участники дуэта "Потап и Настя" попрощались с поклонниками, заявив, что приостанавливают работу дуэта на неопределенный срок. Артисты заявили, что они приготовили для фанатов кое-что интересное. Отметим, что таким дуэтом они выступали на протяжении 11 лет.
Комментарии
Пырышки пупырышки...
Ни в коем случае не являясь поклонником сих артистов, скажу - как правило поиском плагиата и другим критиканством занимаются абсолютные бездари, не способные сами что-нибудь сотворить. Посему сия "новость" не заслуживает ни обсуждения, ни даже публикации.