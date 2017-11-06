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Врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг посоветовал жителю Воронежской области, который сорвал джекпот в 506 миллионов рублей, "залечь на дно". Он отметил, что внезапный огромный выигрыш является серьезным испытанием для человеческой психики, пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что накануне, 5 ноября, стало известно, что житель Воронежской области стал обладателем крупнейшего выигрыша за всю историю РФ.
Психолог отмечает, что у мужчины появится множество желающих разделить триумф и сумму, поэтому ему предстоит "отбиваться от всевозможных родственников, просителей, знакомых, друзей и просто желающих получить долю своего пирога". Поэтому новоиспеченному миллионеру нужно быть психологически устойчивым, а еще лучше "на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее", добавил Файнзильберг.
В заключение специалист отметил, что столь крупный выигрыш является серьезной нагрузкой на психику. "Как он будет с этим справляться — очень сложно прокомментировать, потому что об этом человеке пока ничего не известно", — добавил психолог.
Комментарии
Главное чтобы на ногах тазик с цементом не оказался
Он и так уже наверное на дне...
Это сколько в долларах?
Мне бы его проблемы!!! Ух!!!!!!!!!!!!!!!
Какие вы наивные. Не может быть в нашей стране такой лотереи, где бы можно было такие деньги выигрывать. Сами то представьте, как организаторы просто так с ними расстанутся.
скорее всего нет никакого выигравшего....
зато можно будет сказать, мол, не выдержал нагрузки психологической и не стал идти получать выигрыш бгг