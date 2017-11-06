Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария с участием трех авто произошла на трассе между Барнаулом и Новоалтайском. После ДТП на участке дороги за старым мостом образовалась пробка.
Очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" сообщили, что автомобили столкнулись на подъезде к Новоалтайску после станции Присягино на Новосибирском тракте. На месте работает скорая, полиция и спасатели. Данных о пострадавших на данный момент нет.
На опубликованных снимках видно, что две легковушки получили серьезные повреждения.
Свидетели аварии отметили, что серебристая иномарка уходила от погони, ее преследовали стражи порядка. В какой-то момент автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другой машиной.
Добавим, что из-за аварии на трассе образовалась пробки протяженностью около трех километров. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения машин на этом участке не превышает 15-20 километров в час.
Комментарии
вроде микра прочнее висты оказалась
Ну хоть поймали нарушителя, да сами не пострадали,и то хорошо. А эти две( невинные) сами свои починят- нечя ездить там,где ловят жуликов!