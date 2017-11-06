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Следователи СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту травмирования четырех человек из-за взрыва газа в частном доме в селе Алтайское Алтайского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Следователи установили, что инцидент произошел около 17:00 в воскресенье, 5 ноября. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадала семья из четырех человек: мужчина, женщина, а также двое их совершеннолетних детей. Всех с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.
Подчеркивается, что в этот же день сотрудники газовой службы подключали жилой дом к центральному газовому отоплению.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за надлежащее оказание услуг и монтаж газопровода.
Расследование дела продолжается.
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Вот и крайние нашлись!