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Российский лидер Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу глубокие соболезнования по случаю трагедии в Техасе, которая произошла накануне, 5 ноября. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованную на сайте Кремля телеграмму.
Власти Соединенных Штатов сообщили, что жертвами стрельбы стали 26 человек, еще порядка 20 получили ранения. Напомним, инцидент произошел в церкви города Сазерленд-Спрингс, рядом с городом Сан-Антонио в Техасе. Стрелок был вооружен автоматом. Позже его нашли мертвым в авто, сообщалось, что кто-то из местных жителей открыл по злоумышленнику ответный огонь.
"Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы", — цитирует агентство текст телеграммы.
Также Путин добавил, что в РФ разделяют скорбь людей, потерявших своих родных и близких, а также надеются, что раненые смогут быстро вылечиться.
Комментарии
Они в нашу сторону не соболезнуют)