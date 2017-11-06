Фото: youtube.com
Офицер полиции в Майами (США) ударил по лицу буянившую фанатку на матче по американскому футболу, когда вместе с тремя другими стражами порядка выносил ее с трибун. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Independent.
Инцидент снял на видео один из болельщиков. На кадрах видно, как предположительно нетрезвая женщина отвесила правоохранителю пощечину, а тот в ответ ударил ее в лицо. Вероятно, болельщица потеряла сознание.
В полиции уточнили, что женщина спорила с другими зрителями на стадионе и громко ругалась нецензурной бранью. После матча ей предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.
Посмотревшие ролик пользователи сети разделились на два лагеря: одни обвинили полицейского в превышении полномочий и потребовали его отстранения от службы, а другие назвали поступок офицера "естественной" реакцией на поведение женщины.
Комментарии
Не по-мужски за легкий шлепок отвечать сильным ударом.
Ура демократии!!!!!!! У них скоро черные самые главные будут!!!
при чем здесь по-мужски???
И правильно сделал, теперь ссыкуха будет знать свое место. Полицейский исполнял свои обязанности, а именно наводил порядок. Это в России можно на полицейского с топором бросаться и отделаться после этого легким испугом. Я ни разу не полицейский, никогда им не был и родственников среди них не имею если что.
у них с полицией не спорь и руку не подымай
Удивили "событием".На ютуби выложены сотни роликов про "действия" американских копов в разделе "Полиция США.Добро пожаловать в демократию.".Это только то,что попало на камеры.А если покороче и с музычкой,то можно просмотреть ""Call the caps"
Наши полицаи более креативные -
бутылку в анус запихать, или противогаз надеть и перекрыть клапан - это более гуманно наверное.
Да и правильно сделал. Нажрудся и берегов не видят.