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Дождь, снег и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 7 ноября. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в отдельных районах края пройдут дожди, мокрый снег и снег, возникнут гололедные явления, температура воздуха составит от 0 до 5 градусов ниже нуля. В утренние часы местами на регион опустится туман. Днем осадки будут идти на большей части территории края, по востоку местами они будут сильными, столбик термометра поднимется до 0...+5 градусов. При этом в течение всех суток на дороге будет гололедица.
Ветер в крае задует юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров, днем до 12-17 м/с.
В Барнауле ночью температура за окном будет равна -2...-4 градусам, в конце ночи пойдет преимущественно мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется до 0...+2 градусов, временами возможны осадки преимущественно в виде мокрого снега. Также на протяжении всего дня ожидаются гололедные явления.
Ветер также будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду с порывами днем до 14 метров.
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