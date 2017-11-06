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Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении списка задач войск Росгвардии. Теперь на них будет возложена задача "обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов РФ", пишет РБК, ссылаясь на опубликованный в базе законопроект ГД документ.
Согласно проекту закона, брать губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения президента, при этом за ее услуги главам регионов придется платить. В документе сказано, что охрана будет осуществляться только на договорной основе.
Законопроект предусматривает возможность направления главой государства бойцов Росгвардии на охрану не только глав регионов, но и "иных лиц". Причем последних бойцы могут и бесплатно: в документе сказано, что безопасность "иных лиц" должна обеспечиваться, "как правило, на договорной основе".
Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные доходы будут в полном объеме зачислены в федеральный бюджет.
Издание уточняет, что сейчас к числу задач Росгвардии отнесена охрана особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, которое утвердило правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.
С минувшего года в ведении Росгвардии находится ранее подконтрольное МВД федеральное государственное унитарное предприятие "Охрана", которое обеспечивает военизированную (с правом на использование автоматического оружия) охрану органов госвласти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т.д.
Комментарии
Ура Уважаемому ВВП!"!!!!!!!!!
А кто будет охранять простых граждан РФ?
на Росгвардию будет возложена задача "обеспечения безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации".
Тогда введи закон о свободном обращении огнестрельного оружия!!! Почему олигархов охраняет РОСГВАРДИЯ, у Бандюков огнестрельное оружие в достатке, а простое население не имеет права и возможности защитить свою честь и достоинство, а во многих случаях и жизнь и здоровье???
Снять с ВВП всю охрану - вот бы запел бы соловьем о наличии личного оружия и о гранях о превышении самообороны!!!
Видать совсем дела плохи, раз режим уже боится за своих шестерок на местах.