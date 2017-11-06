Фото: news.ngs.ru
Жительница Новосибирска нашла среди замороженных овощей из магазина "Горожанка" камень весом 80 грамм, пишет "НГС.Новости".
Девушка отметила, что совершила покупку вечером в магазине, расположенном на улице Пархоменко. Девушка отметила, что уже находила камни в сахаре и в других продуктах, которые продаются на развес. "Идти в другой магазин неудобно, здесь ближе и доступнее. В администрацию магазина я пока не обращалась, просто живу далеко, неудобно каждый раз возвращаться", — приводит издание слова покупательницы.
По словам администратора магазина, в подобных находках виноват поставщик.
Она добавила, что покупатель, нашедший камень в еде, может прийти, и ему вернуть деньги. "Даже если покупка распакованная — мы вернём деньги и заявим поставщику, что в его продукции сторонние предметы", — заявила администратор, добавив, что в магазине всегда идут навстречу покупателям.
"К сожалению, уточнить поставщика я в данный момент не смогу", — отметила она.
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